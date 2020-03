Attualita 541

Coronavirus, il Papa: "Oggi sia per tutti la domenica del pianto"

"Penso a tanta gente - ha detto il Papa nella messa a Santa Marta - che piange, gente isolata, gente in quarantena, gli anziani soli, gente ricoverata"

Redazione

29 Marzo 2020 11:32

Il Papa dedica la giornata di oggi a tutte le persone che stanno piangendo a causa della pandemia e ha invitato: "Oggi sia per tutti noi la domenica del pianto".



"Penso a tanta gente - ha detto il Papa nella messa a Santa Marta - che piange, gente isolata, gente in quarantena, gli anziani soli, gente ricoverata, le persone nelle terapie intensive, i genitori che vedono che non c'è lo stipendio e non ce la faranno a dare da mangiare ai figli. Tanta gente piange. Anche noi dal nostro cuore li accompagnano e non ci farà male piangere un po' col pianto del Signore per tutto il suo popolo".

Poi ha aggiunto: "Oggi davanti un mondo che soffre tanto le conseguenze di questa pandemia io mi domando: sono capace di piangere come avrebbe fatto Gesù, come fa adesso Gesù?".



Dobbiamo "chiedere questa grazia al Signore: io piango con te". "Oggi sia per tutti noi la domenica del pianto", ha concluso Papa Francesco.





