Salute 125

Coronavirus, il gruppo Angelini ha fornito un milione di flaconi di Amuchina alle scuole

Accordo con il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid per la fornitura del gel disinfettante simbolo della lotta al Coronavirus nella quotidianità

Redazione

22 Settembre 2020 16:47

Il Gruppo Angelini ha fornito 500mila litri di Amuchina Xgerm - un totale di quasi un milione di flaconi di gel - per la prevenzione e il contenimento del Coronavirus nelle scuole. La fornitura contribuisce ad assicurare una quota importante dei volumi di disinfettante necessari a livello nazionale. L’accordo rientra nel piano coordinato dal Commissario Straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, in linea con le disposizioni del Ministero dell’Istruzione.“Con la riapertura delle scuole continua per noi la distribuzione costante e puntuale dei dispositivi di protezione individuale: anche sul fronte del gel igienizzante, la collaborazione tra istituzioni e imprenditoria privata è rilevante e strategica, consentendo a studenti e personale scolastico di avere a disposizione ogni giorno questo importante strumento di prevenzione” ha dichiarato Domenico Arcuri, Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus.

“Già dalla scorsa primavera abbiamo dato la nostra totale disponibilità a supportare la struttura del Commissario Arcuri, che abbiamo affiancato con diversi progetti. Alla fornitura di 25 linee produttive ad alta velocità per mascherine chirurgiche, due delle quali - installate nei nostri stabilimenti - hanno già prodotto 40 milioni di dispositivi di protezione, si aggiunge questo accordo per la fornitura di Amuchina nelle scuole. Siamo orgogliosi di contribuire così all’igiene e alla disinfezione profonda di studenti e studentesse, insegnanti e personale scolastico alla vigilia di un anno accademico molto delicato” ha dichiarato Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Holding.

Amuchina Xgerm, prodotto da Angelini Pharma e divenuto il simbolo della lotta al Coronavirus nella quotidianità, sarà distribuito in 8000 scuole. Uno sforzo produttivo ingente, che vede protagonista ancora una volta lo stabilimento di Ancora, dove i dipendenti di Angelini Pharma non si sono mai fermati arrivando a produrre 95.000 flaconi al giorno, 9 milioni dall’inizio della pandemia.

“Sono orgoglioso dell’accordo firmato dal Gruppo Angelini. Amuchina conferma il suo carattere di icona dell’igiene, una presenza costante e rassicurante nel quotidiano delle persone” aggiunge Pierluigi Antonelli, CEO Angelini Pharma. “Nel corso del 2020 Amuchina ha risposto alle aspettative dei cittadini da un punto di vista ambientale, grazie alle certificazioni del prodotto e degli stabilimenti che la producono, e sociale con le donazioni alle prime Regioni colpite e alla Protezione Civile, oltre alla collaborazione per la trasparenza dei prezzi. Oggi siamo al fianco della scuola, sia con questa fornitura sia con una campagna dedicata a sensibilizzare i giovani sulle corrette norme igienico-sanitarie”.



Il Gruppo Angelini ha fornito 500mila litri di Amuchina Xgerm - un totale di quasi un milione di flaconi di gel - per la prevenzione e il contenimento del Coronavirus nelle scuole. La fornitura contribuisce ad assicurare una quota importante dei volumi di disinfettante necessari a livello nazionale. L’accordo rientra nel piano coordinato dal Commissario Straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, in linea con le disposizioni del Ministero dell’Istruzione.“Con la riapertura delle scuole continua per noi la distribuzione costante e puntuale dei dispositivi di protezione individuale: anche sul fronte del gel igienizzante, la collaborazione tra istituzioni e imprenditoria privata è rilevante e strategica, consentendo a studenti e personale scolastico di avere a disposizione ogni giorno questo importante strumento di prevenzione” ha dichiarato Domenico Arcuri, Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus.

“Già dalla scorsa primavera abbiamo dato la nostra totale disponibilità a supportare la struttura del Commissario Arcuri, che abbiamo affiancato con diversi progetti. Alla fornitura di 25 linee produttive ad alta velocità per mascherine chirurgiche, due delle quali - installate nei nostri stabilimenti - hanno già prodotto 40 milioni di dispositivi di protezione, si aggiunge questo accordo per la fornitura di Amuchina nelle scuole. Siamo orgogliosi di contribuire così all’igiene e alla disinfezione profonda di studenti e studentesse, insegnanti e personale scolastico alla vigilia di un anno accademico molto delicato” ha dichiarato Sergio Marullo di Condojanni, CEO di Angelini Holding.

Amuchina Xgerm, prodotto da Angelini Pharma e divenuto il simbolo della lotta al Coronavirus nella quotidianità, sarà distribuito in 8000 scuole. Uno sforzo produttivo ingente, che vede protagonista ancora una volta lo stabilimento di Ancora, dove i dipendenti di Angelini Pharma non si sono mai fermati arrivando a produrre 95.000 flaconi al giorno, 9 milioni dall’inizio della pandemia.

“Sono orgoglioso dell’accordo firmato dal Gruppo Angelini. Amuchina conferma il suo carattere di icona dell’igiene, una presenza costante e rassicurante nel quotidiano delle persone” aggiunge Pierluigi Antonelli, CEO Angelini Pharma. “Nel corso del 2020 Amuchina ha risposto alle aspettative dei cittadini da un punto di vista ambientale, grazie alle certificazioni del prodotto e degli stabilimenti che la producono, e sociale con le donazioni alle prime Regioni colpite e alla Protezione Civile, oltre alla collaborazione per la trasparenza dei prezzi. Oggi siamo al fianco della scuola, sia con questa fornitura sia con una campagna dedicata a sensibilizzare i giovani sulle corrette norme igienico-sanitarie”.



News Successiva Speranza: "Dobbiamo mantenere il distanziamento, portare le mascherine, lavarci le mani: tra sei mesi vedremo la luce"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare