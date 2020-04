Cronaca 3099

Coronavirus, il direttore generale dell'Asp: "A Caltanissetta situazione non esplosiva ma non cantiamo vittoria"

Per il manager Alessandro Caltagirone i comportamenti corretti hanno funzionato e proprio per questo non si dovrà abbassare la guardia

Rita Cinardi

01 Aprile 2020 10:57

Sono piccoli focolai e per lo più circoscritti quelli che al momento si sono registrati in particolar modo a San Cataldo e Caltanissetta. Nel capoluogo i focolai sono legati al biologo deceduto lo scorso 11 marzo e al fruttivendolo risultato poi positivo, quest'ultimo collegato anche al focolaio di San Cataldo. C'è poi un altro piccolo focolaio a Serradifalco, che conta in tutto 5 persone (tre ricoverati e due in isolamento domiciliare) che potrebbe essere legato al dipendente del tribunale risultato positivo. Ad oggi dunque si parla di piccoli focolai circoscritti grazie al lavoro epidemiologico dell'Asp di Caltanissetta che, con il coordinamento del direttore sanitario Marcella Santino, sta continuando a mappare tutti gli eventuali contatti dei contagiati. "A Caltanissetta la situazione posto ora non è esplosiva - ha detto il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone intervistato da Seguo News - i comportamenti della gente hanno funzionato e quasi tutti si sono attenuti alle regole. Ovviamente non cantiamo vittoria. Il fatto che i comportamenti abbiano funzionato è una ragione in più per continuare. Non abbiamo grossi passaggi dalle Malattie Infettive alla Terapia Intensiva, vuol dire che stanno funzionando i trattamenti somministrati dai medici ai nostri pazienti. In queste settimane i pazienti in Terapia Intensiva non hanno mai superato le 5 unità e preciso che ognuno di loro è arrivato in gravissime condizioni. Inoltre, conformemente al dato nazionale, buona parte dei pazienti ricoverati in terapia intensiva ha altre patologie connesse. Adesso aspetta il picco di metà aprile, come detto dal presidente della Regione Nello Musumeci, quindi se i comportamenti hanno funzionato e continuiamo a tenerli, riusciremo ad affrontare l’ipotesi del picco



Sono piccoli focolai e per lo più circoscritti quelli che al momento si sono registrati in particolar modo a San Cataldo e Caltanissetta. Nel capoluogo i focolai sono legati al biologo deceduto lo scorso 11 marzo e al fruttivendolo risultato poi positivo, quest'ultimo collegato anche al focolaio di San Cataldo. C'è poi un altro piccolo focolaio a Serradifalco, che conta in tutto 5 persone (tre ricoverati e due in isolamento domiciliare) che potrebbe essere legato al dipendente del tribunale risultato positivo. Ad oggi dunque si parla di piccoli focolai circoscritti grazie al lavoro epidemiologico dell'Asp di Caltanissetta che, con il coordinamento del direttore sanitario Marcella Santino, sta continuando a mappare tutti gli eventuali contatti dei contagiati. "A Caltanissetta la situazione posto ora non è esplosiva - ha detto il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone intervistato da Seguo News - i comportamenti della gente hanno funzionato e quasi tutti si sono attenuti alle regole. Ovviamente non cantiamo vittoria. Il fatto che i comportamenti abbiano funzionato è una ragione in più per continuare. Non abbiamo grossi passaggi dalle Malattie Infettive alla Terapia Intensiva, vuol dire che stanno funzionando i trattamenti somministrati dai medici ai nostri pazienti. In queste settimane i pazienti in Terapia Intensiva non hanno mai superato le 5 unità e preciso che ognuno di loro è arrivato in gravissime condizioni. Inoltre, conformemente al dato nazionale, buona parte dei pazienti ricoverati in terapia intensiva ha altre patologie connesse. Adesso aspetta il picco di metà aprile, come detto dal presidente della Regione Nello Musumeci, quindi se i comportamenti hanno funzionato e continuiamo a tenerli, riusciremo ad affrontare l’ipotesi del picco



Caltanissetta, allestito il mercato di "Campagna amica" in via Lazio: arriva la Polizia Municipale

News Successiva Caltanissetta, esce di notte dalla casa di riposo per cercare casa sua. Anziana salvata dalla polizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare