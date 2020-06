Salute 242

Coronavirus, il direttore dell'Oms: "La pandemia è ancora lontana dalla fine, il peggio deve ancora arrivare"

Un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi. Nei prossimi mesi avremo bisogno di ancora più resilienza, pazienza e generosità

Redazione

29 Giugno 2020 20:25

«Il peggio deve ancora arrivare. Mi dispiace dirlo ma con questo ambiente e in queste condizioni, noi temiamo il peggio. Un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi». Lo ha detto il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul Covid-19.«Sin dall’inizio abbiamo detto di mettere in quarantena la politicizzazione della pandemia e di restare uniti perchè il virus è veloce e uccide e può sfruttare le divisioni tra di noi. Il nostro messaggio non riguarda nessun Paese in particolare ma riguarda tutto il mondo. La pandemia è ancora lontana dalla fine. La nuova normalità sarà convivere con il virus. Nei prossimi mesi avremo bisogno di ancora più resilienza, pazienza e generosità», ha ribadito il direttore.





