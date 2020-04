Politica 563

Coronavirus, il deputato leghista Alessandro Pagano: "Fase 2 prevede anche funzioni religiose?"

Il deputato ha presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno affinché chiarisca se il governo non ritenga doveroso fornire maggiori chiarimenti in merito ai comportamenti religiosi

Redazione

23 Aprile 2020 12:00

"Tra le tante limitazioni legate all'emergenza Coronavirus definite dal governo c'e' anche la sospensione delle cerimonie civili e religiose e le limitazioni dell'ingresso nei luoghi destinati al culto. La cronaca di questi giorni testimonia, pero', che i Dpcm susseguitisi e le relative ordinanze hanno creato una confusione pazzesca sulle reali e concrete iniziative di natura religiosa consentite e non sono mancate sanzioni comminate per casi che ai piu' sono sembrate vere e proprie persecuzioni religiose. Fra le decine e decine di casi in tutta Italia per esempio hanno suscitato scalpore, il caso del parroco di Gallignano, in provincia di Cremona, multato dai carabinieri per aver celebrato funerale in presenza di qualche fedele e rifiutatosi di interrompere la

celebrazione. O ancora piu' clamorosa il caso della processione solitaria con tanto di crocifisso da parte del parroco di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza. E' evidente che si sta manifestando l'urgenza di una rivisitazione dei questi provvedimenti. Per questo motivo ho presentato un'interrogazione al ministro dell'Interno affinche' chiarisca se il governo non ritenga doveroso fornire maggiori chiarimenti in merito ai comportamenti religiosi, affinche' quelli adottati nel rispetto delle prescrizioni di legge non siano comunque puniti e sanzionati per mancanza di direttive certe e se, nell'ambito delle iniziative di riapertura rientranti nella cosiddetta "fase 2", non convenga sulla opportunita' di consentire la ripresa delle funzioni civili e religiose garantendo tutte le condizioni di sicurezza per le persone". Lo afferma Alessandro Pagano, vice capogruppo della lega alla Camera dei deputati.

