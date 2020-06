Cronaca 395

Coronavirus, il bollettino del 7 giugno: in Italia contagi al minimo (+197). I morti sono 53

Dei 197 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 125 nuovi positivi

Redazione

07 Giugno 2020 18:33

Dati coronavirus aggiornati alle 18 dalla protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 35.262 (-615)

-Morti 33.899 (+53)

-Dimessi/guariti 165.837 (+759)

-Casi totali da inizio epidemia 234.998 (+197)



Dei 197 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 125 nuovi positivi (il 63,4% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 14 casi in Emilia Romagna (ma zero a Bologna città), di 13 in Liguria, di 11 nel Lazio e 10 in Piemonte. Zero contagi in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Anche il Veneto ha annunciato zero contagi, quindi i 6 riportarti nel bollettino della Protezione Civile devono riferirsi ai giorni scorsi. In terapia intensiva si trovano oggi 287 persone, 6 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 4864 persone, 138 meno di ieri. In isolamento domiciliare 30111 persone (-471 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 49478 test (ieri 72485). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 251,2 tamponi fatti, il 0,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,6%.



