Coronavirus, il bollettino del 6 giugno: in Italia nuovi positivi al minimo (+270). I morti sono 72

Nessuna vittima oggi in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Redazione

06 Giugno 2020 18:01

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 35.877 (-1.099)

-Morti 33.846 (+72)

-Dimessi/Guariti 165.078 (+1.297)

-Casi totali da inizio epidemia 234.801 (+270)



Nessuna vittima oggi in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Dei 270 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte restano in Lombardia, con 142 nuovi positivi (il 52,5% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 38 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna, di 13 in Liguria e di 28 nel Lazio (dove si è registrato un focolaio al San Raffaele Pisana). Zero nuovi contagi in Umbria, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 234801.



In terapia intensiva si trovano oggi 293 persone, 23 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5002 persone, 299 meno di ieri. In isolamento domiciliare 30582 persone (-777 rispetto a ieri).



Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 72 persone (ieri le vittime erano state 85), arrivando a un totale di decessi 33846.



I guariti raggiungono quota 165078, per un aumento in 24 ore di 1297 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1886 persone).



Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1099 unità (ieri erano stati 1453) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 270 (ieri 518).



Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 72485 test (ieri 65028). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 268,5 tamponi fatti, il 0,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,7%.





