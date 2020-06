Cronaca 382

Coronavirus, il bollettino del 5 giugno: in Italia 508 contagi in più, ma 402 sono in Lombardia

I morti totali in Italia oggi sono 85, concentrati soprattutto in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. In queste tre regioni si registrano il 60% delle vittime odierne

Redazione

05 Giugno 2020 18:05

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 36.976 (-1.453)

-Morti 33.774 (+85)

-Dimessi/Guariti 163.781 (+1.886)

-Casi totali da inizio epidemia 234.531 (+518)



Sono cresciuti di oltre 4 volte in un solo giorno. La Lombardia resta un caso: dagli 84 nuovi casi di ieri si è passati a 402 nuovi contagi, dato che è legato al netto aumento dei tamponi. Oggi ne sono stati fatti 20mila contro i 3mila di ieri. Un dato che significa solo una cosa - scrive il sito di Repubblica - il virus circola e quindi il dato dei contagi lombardi si abbassa solo se si fanno pochi test.



Sono 518 tamponi positivi rilevati oggi in tutta Italia. il 77,6% del totale. Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 49 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna e 14 in Liguria. Nelle altre 16 regioni i casi non arrivano a dieci: 9 nel Lazio, 7 in Toscana, 6 in Veneto, 4 in Puglia, 2 in Sardegna, Abruzzo e Marche, 1 in Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; 0 in Campania, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

I morti totali in Italia oggi sono 85, concentrati soprattutto in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. In queste tre regioni si registrano il 60% delle vittime odierne. Nessun morto in Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

In terapia intensiva si trovano oggi 316 persone, 22 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5301 persone, 202 meno di ieri. In isolamento domiciliare 31359 persone (-1229 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 65028 test (ieri 49953).



Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 125,5 tamponi fatti, il 0,8%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,6%.





Dati coronavirus aggiornati alle ore 18 dalla protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 36.976 (-1.453)

-Morti 33.774 (+85)

-Dimessi/Guariti 163.781 (+1.886)

-Casi totali da inizio epidemia 234.531 (+518)



Sono cresciuti di oltre 4 volte in un solo giorno. La Lombardia resta un caso: dagli 84 nuovi casi di ieri si è passati a 402 nuovi contagi, dato che è legato al netto aumento dei tamponi. Oggi ne sono stati fatti 20mila contro i 3mila di ieri. Un dato che significa solo una cosa - scrive il sito di Repubblica - il virus circola e quindi il dato dei contagi lombardi si abbassa solo se si fanno pochi test.



Sono 518 tamponi positivi rilevati oggi in tutta Italia. il 77,6% del totale. Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 49 casi in Piemonte, 17 in Emilia Romagna e 14 in Liguria. Nelle altre 16 regioni i casi non arrivano a dieci: 9 nel Lazio, 7 in Toscana, 6 in Veneto, 4 in Puglia, 2 in Sardegna, Abruzzo e Marche, 1 in Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige; 0 in Campania, Umbria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.

I morti totali in Italia oggi sono 85, concentrati soprattutto in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna. In queste tre regioni si registrano il 60% delle vittime odierne. Nessun morto in Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

In terapia intensiva si trovano oggi 316 persone, 22 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5301 persone, 202 meno di ieri. In isolamento domiciliare 31359 persone (-1229 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 65028 test (ieri 49953).



Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 125,5 tamponi fatti, il 0,8%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,6%.





Nuova bufera negli Stati Uniti, agenti spingono a terra anziano di 75 anni: è grave

News Successiva Fase 3: rientri in Sicilia prima del 3 giugno, come cambia la quarantena

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare