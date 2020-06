Cronaca 302

Coronavirus, il bollettino del 4 giugno: in Italia al minimo i nuovi positivi (+177). Altri 88 morti

E' un'Italia a tre velocità, quella attraversata dall'epidemia di Covid-19, con una diffusione molto contenuta nelle Regioni del Sud e nelle isole

Redazione

04 Giugno 2020 18:49

Dati coronavirus aggiornati alle 18 dalla protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 38.429 (-868)

-Morti 33.689 (+88)

-Dimessi/Guariti 161.895 (+957)

-Casi totali da inizio epidemia 234.013 (+177)



Nessuna vittima in sei regioni: Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli. Dei 177 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 84 nuovi positivi (il 47,4% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 24 casi in Piemonte, 18 in Emilia Romagna, di 21 in Liguria e di 11 nel Lazio. Zero casi oggi in 8 regioni: Trentino Alto Adige, Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Un solo caso rispettivamente in Campania e Toscana. In terapia intensiva si trovano oggi 338 persone, 15 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 5503 persone, 239 meno di ieri. In isolamento domiciliare 32588 persone (-614 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 49953 test (ieri 37299). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 282,2 tamponi fatti, il 0,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,7%.



E' un'Italia a tre velocità, quella attraversata dall'epidemia di Covid-19, con una diffusione molto contenuta nelle Regioni del Sud e nelle isole, mediamente più elevata in quelle del Centro rispetto al Mezzogiorno e molto elevata nelle regioni del Nord. E' il ritratto del Paese che emerge dal secondo Rapporto di Istat e Istituto Superiore di Sanità sulla mortalità per nuovo coronavirus.





