Cronaca

Coronavirus, il bollettino del 31 maggio: in Italia in calo morti (+75) e nuovi positivi (+355)

Dei 355 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 210 nuovi positivi

Redazione

31 Maggio 2020 18:01

Dati coronavirus aggiornati alle 18 di oggi dalla Protezione Civile. In Italia:

-Attualmente positivi 42.075(-1.616)

-Morti 33.415 (+75)

-Dimessi/Guariti 157.507 (+1.874)

-Casi totali da inizio epidemia 232.997 (+355)



I morti sono stati 75, e solo la Lombardia ha registrato più di 10 vittime. In Piemonte - come riporta il sito di Repubblica - sarebbero zero oggi se non fosse per 9 vittime dei giorni scorsi conteggiate oggi. Nessuna vittima nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna

Dei 355 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 210 nuovi positivi (il 59,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 54 casi in Piemonte, 31 in Emilia Romagna, di 13 nel Lazio e di 12 in Liguria. Le altre 15 regioni hanno meno di 10 nuovi casi, e zero Umbria, Sardegna, Calabria, Molise, Basilicata.

In terapia intensiva si trovano oggi 435 persone, 15 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 6387 persone, 293 meno di ieri. In isolamento domiciliare 35253 persone (-1308 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 54118 test (ieri 69342). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 152,4 tamponi fatti, il 0,7%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,7%.



