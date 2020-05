Cronaca 518

Coronavirus, il bollettino del 30 maggio: nessun morto in 11 Regioni ma cresce il divario con la Lombardia

Cresce il numero delle vittime: sono 111. Dei 416 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 221 nuovi positivi

Redazione

30 Maggio 2020 17:57

Dati coronavirus aggiornati alle ore 18. In Italia:

-Attualmente positivi 43.691 (-2.484)

-Morti 33.340 (+111)

-Dimessi/Guariti 155.633 (+2.789)

-Casi totali da inizio epidemia 232.664 (+416)



Torna a crescere il numero di vittime quotidiane legate al coronavirus, a causa dell'aumento dei morti in Lombardia, ma si allarga ulteriormente il divario tra la Lombardia e tutte le altre regioni.



Oggi per la prima volta sono 11 le regioni senza nemmeno una vittima: si tratta di Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna. E si registra una sola vittima nelle Marche e una in Sicilia. Inoltre la Lombardia è l'unica regione che oggi fa registrare più di 10 vittime.



Dei 416 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 221 nuovi positivi (il 53,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 82 casi in Piemonte, di 32 in Liguria e 20 in Emilia Romagna. Nessun caso in Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e Sardegna.

In terapia intensiva si trovano oggi 450 persone, 25 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 6680 persone, 414 meno di ieri. In isolamento domiciliare 36561 persone (-2045 rispetto a ieri).

Per quanto riguarda il numero di individui controllati, oggi sono stati testati 36.051 casi (contro i 69.342 tamponi effettuati) . Si tratta di un positivo ogni 87 persone, ovvero l'1,2%.



