Coronavirus, il bollettino del 3 giungo: i morti sono 71, i nuovi contagi 321 (il 75% in Lombardia)

Zero vittime nelle ultime 24 ore in Veneto, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Redazione

03 Giugno 2020 17:59

Dati coronavirus aggiornati alle 18 dalla Protezione Civile. In Italia:

-Attualmente positivi 39.297 (-596)

-Morti 33.601 (+71)

-Dimessi/Guariti 160.938 (+846)

-Casi totali da inizio epidemia 233.836 (+321)



Tre nuovi positivi su quattro, quasi il 75%, sono in Lombardia. E' questo - scrive il sito Repubblica.it - il dato più evidente nel bollettino di oggi diffuso dalla protezione civile, dopo giorni in cui anche in Lombardia la situazione sembrava in flessione come nel resto d'Italia. Il numero assoluto è relativamente più basso, ma resta troppo concentrato in Lombardia per essere rassicurante.



Oggi i morti sono stati 71 di cui 29 in Lombardia: un dato in linea con il numero di ricoverati gravi in terapia intensiva. La Lombardia ha infatti un terzo dei pazienti in terapia intensiva di tutta Italia quindi è normale che la maggior parte delle vittime sia qui. Zero vittime nelle ultime 24 ore in Veneto, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Dei 321 tamponi positivi rilevati oggi, come detto la maggior parte sono in Lombardia, con 237 nuovi positivi (il 73,8% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 19 casi in Piemonte, 14 in Emilia Romagna, di 17 in Liguria e di 10 nel Lazio. In pratica la Lombardia ha più di 10 volte nuovi casi rispetto alla seconda regione più colpita.



Nessun caso registrato oggi in provincia di Bolzano e in Valle d'Aosta, Friuli V.G., Umbria, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Solo un caso rispettivamente in Trentino, Puglia e Marche.

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 596 unità (ieri erano stati 1474) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 321 (ieri 318).



Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 37299 test (ieri 52159). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 116,2 tamponi fatti, il 0,9%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,6%.



