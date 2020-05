Cronaca 241

Coronavirus, il bollettino del 29 maggio: in Italia 98 morti e poco più di 500 nuovi positivi

Mentre in Lombardia si supera la soglia di 16mila morti, in altre 8 regioni anche oggi non si registra nessun decesso

Redazione

29 Maggio 2020 18:02

Dati coronavirus aggioranti oggi alle 18 dalla Protezione Civile. In Italia:

-Attualmente positivi 46.175 (-1.811)

-Morti 33.229 (+98)

-Dimessi/Guariti 152.844 (+2.240)

-Casi totali da inizio epidemia 232.248 (+516)



Mentre in Lombardia si supera la soglia di 16mila morti, in altre 8 regioni anche oggi non si registra nessun decesso: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata, Sicilia, Sardegna.



Dei 516 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 354 nuovi positivi (il 68,6% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 56 casi in Piemonte, 38 in Emilia Romagna, di 14 in Liguria e di 16 nel Lazio. Nessuna caso in Basilicata, Calabria, Valle d'Aosta, Umbria, Abruzzo e provincia di Bolzano.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 232.248.



In terapia intensiva si trovano oggi 475 persone, 14 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 7094 persone, 285 meno di ieri. In isolamento domiciliare 38606 persone (-1512 rispetto a ieri).



Nelle ultime ventiquattr'ore sono morte 98 persone (ieri le vittime erano state 70), arrivando a un totale di decessi 33229. Il totale dei decessi è però solo di 87 unità superiore a quello di ieri, perché si riduce il numero di morti legato al Covid nelle Marche: 11 casi precedentemente segnalati non sono più classificabili come positivi al virus.



I guariti raggiungono quota 152844, per un aumento in 24 ore di 2240 unità (ieri erano state dichiarate guarite 3503 persone).



Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1.811 unità (ieri erano stati 2.980) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 516 (ieri 593).

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 72135 test (ieri 75893). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 139,8 tamponi fatti, il 0,7%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,8%. (Fonte Repubblica.it)



