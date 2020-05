Cronaca 807

Coronavirus, il bollettino del 24 maggio: in Italia 50 morti. Nessun decesso in Lombardia

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1158 unità (ieri erano stati 1570) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 531 (ieri 669)

Redazione

24 Maggio 2020 18:04

Casi coronavirus aggiornati dalla protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 56.594 (+1.158)

-Morti 32.785 (+50)

-Dimessi/Guariti 140.479 (+1.639)

-Casi totali da inizio epidemia 229.858 (+531)



Sono 50 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I morti salgono così a 32.785. Sabato l'aumento comlessivo era stato di 130 vittime. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Non è stato segnalato nessun decesso per Covid in Lombardia, dove i nuovi positivi sono stati 285. La Regione spiega che "i flussi provenienti dalla rete ospedaliera e le anagrafi territoriali non hanno segnalato decessi". Sono 197 in Regione i pazienti ancora ricoverati in terapia intensiva, -2 su ieri, e 4.017 quelli ricoverati in reparto, -9 su ieri. I guariti dimessi sono 301 in più di ieri per un totale di 45.656. Gli attualmente positivi sono 25.614 (-16). I tamponi eseguiti 11.457. A Milano e provincia i nuovi contagiati è arrivato a 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città. Nuovi positivi a Bergamo 72, a Brescia 59 e solo 3 a Lodi.

I guariti e i dimessi sono saliti a 140.479 con un incremento rispetto a ieri di 1.639. Sabato l'aumento era stato di 2.120.

I malati di covid-19 sono 56.594, 1.158 meno di sabato, quando il calo era stato di 1.570.

Sono 229.858 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 531 più di sabato. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. Sabato i l'incremento nazionale era stato di 669.



I tamponi per il coronavirus effettuati finora in Italia sono arrivati a 3.447.012, ben 55.824 più di sabato. Sono invece 2.198.632 le persone finora sottoposte a test.

Lazio, 20 nuovi casi, trend a 0,2% - "Oggi registriamo un dato di 20 casi positivi nelle ultime 24 ore e un trend a 0,2%. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 24 unità". Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. "Proseguono le attività per i test sierologici agli operatori sanitari e delle forze dell'ordine - aggiunge D'Amato - l'obiettivo è quello di testare, tracciare e trattare". "I decessi sono stati 8 nelle ultime 24h, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 3.374 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 234 mila" prosegue l'assessore.

In E-R 45 nuovi casi e 8 morti da sabato - È di 45 nuovi contagiati (a fronte di 4.49 tamponi) e di otto morti il bilancio delle ultime 24 ore della lotta al Coronavirus in Emilia-Romagna. Secondo i dati diffusi dalla Regione, e aggiornati alle 12, ci sono due province, Ferrara e Rimini, dove non si sono registrati casi positivi. La maggioranza dei nuovi casi sono asintomatici, individuati grazie al test sierologico. Dall'inizio dell'epidemia si sono registrati 27.558 casi di positività, mentre i casi attivi sono scesi a 4.457, 113 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 83 (-1), i ricoverati negli altri reparti Covid 519 (-5). Gli otto decessi portano il totale a 4.055.

Azzerati contagi e decessi in Sardegna - Non si registrano nuove positività al virus Covid-19, i casi accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza si attestano a 1.356. Invariati nelle ultime 24 ore anche i decessi: 129 in totale. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento. In totale nell'Isola sono stati eseguiti 50.796 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 54, di cui 3 in terapia intensiva, mentre 191 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 902 pazienti guariti (+43 rispetto al dato precedente), più altri 80 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.356 casi positivi complessivamente accertati, 249 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari, 97 nel Sud Sardegna, 60 a Oristano, 79 a Nuoro, 871 a Sassari.



Coronavirus. A Caltanissetta dimesso un altro paziente, ora i ricoverati sono soltanto 3

Coronavirus, in Sicilia 2 soli nuovi contagi e altri 61 guariti. Nessun morto nelle ultime 24 ore

