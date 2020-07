Salute 603

Coronavirus, il bollettino del 23 luglio: altri 5 positivi in Sicilia. Nuovi casi in aumento in Italia

Si tratta di 4 persone in provincia di Catania legati ai due cluster del capoluogo etneo e di Misterbianco ed un nuovo caso in provincia di Ragusa

Redazione

23 Luglio 2020 21:57

Sono 5 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore (2.819 i tamponi), come riporta l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di 4 persone in provincia di Catania legati ai due cluster del capoluogo etneo e di Misterbianco ed un nuovo caso in provincia di Ragusa che riguarda un migrante originario del Bangladesh sbarcato nei giorni scorsi. Salgono così a 3.158 i casi totali. Rimangono 10, nella nostra isola, le persone ricoverate in ospedale, 3 in terapia intensiva, mentre salgono a 150 le persone in isolamento domiciliare. Attualmente sono 163 gli attuali positivi mentre rimangono fermi i decessi: 283. In totale, i guariti sono 2.712.

A livello nazionale sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338.

Solo in una regione, la Valle d’Aosta, non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nelle altre, su 306 casi individuati, ce ne sono 82 in Lombardia, 55 in Emilia Romagna, 30 nella Provincia autonoma di Trento, 26 nel Lazio, 22 in Veneto, 16 in Campania, 15 in Liguria, 10 in Abruzzo. Tutte le altre regioni hanno un incremento a una sola cifra.



Sono 5 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore (2.819 i tamponi), come riporta l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di 4 persone in provincia di Catania legati ai due cluster del capoluogo etneo e di Misterbianco ed un nuovo caso in provincia di Ragusa che riguarda un migrante originario del Bangladesh sbarcato nei giorni scorsi. Salgono così a 3.158 i casi totali. Rimangono 10, nella nostra isola, le persone ricoverate in ospedale, 3 in terapia intensiva, mentre salgono a 150 le persone in isolamento domiciliare. Attualmente sono 163 gli attuali positivi mentre rimangono fermi i decessi: 283. In totale, i guariti sono 2.712.

A livello nazionale sale ancora il numero dei nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati della Protezione civile sono 306, a fronte dei 282 di ieri. Le nuove vittime sono invece 10 (ieri 9) per un numero complessivo di 35.092 decessi. I casi totali salgono a 245.338.

Solo in una regione, la Valle d’Aosta, non si registrano nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Nelle altre, su 306 casi individuati, ce ne sono 82 in Lombardia, 55 in Emilia Romagna, 30 nella Provincia autonoma di Trento, 26 nel Lazio, 22 in Veneto, 16 in Campania, 15 in Liguria, 10 in Abruzzo. Tutte le altre regioni hanno un incremento a una sola cifra.



News Successiva Catania, respinti due containers di limoni provenienti dall'Argentina con un pericoloso parassita

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare