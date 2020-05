Cronaca 595

Coronavirus, il bollettino del 22 maggio: in Italia 130 deceduti, i malati sotto i 60mila

Dei 652 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 293 nuovi positivi

Redazione

22 Maggio 2020 17:57

Casi coronavirus aggiornati dalla Protezione Civile. In Italia:

-Attualmente positivi 59.322 (-1.638)

-Morti 32.616 (+130)

-Dimessi/Guariti 136.720 (+2.160)

-Casi totali da inizio epidemia 228.658 (+652)



La curva epidemica nazionale segna oggi, 22 maggio, +0,28% in linea con il dato di ieri: dopo 18 giorni dal riavvio delle attività prosegue il rallentamento del contagio. I tamponi sono 75.380 (71.679 ieri) con 652 nuovi casi. Il rapporto tamponi / positivi scende a 0,86% (ieri 0,89%). I contagiati totali sono 228.658 con 59.322 infezioni in corso, 136.720 guarigioni e 32.616 deceduti (+130). In calo per il 47esimo giorno consecutivo (-45) le terapie intensive: oggi 595.



Dei 652 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 293 nuovi positivi (il 44,9% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 87 casi in Piemonte, 53 in Emilia Romagna, di 21 in Veneto, di 35 in Toscana, di 45 in Liguria e di 31 nel Lazio.



Oggi sono stati fatti 75380 tamponi (ieri 71679). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 115,6 tamponi fatti, il 0,9%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 1,1%.





Casi coronavirus aggiornati dalla Protezione Civile. In Italia:

-Attualmente positivi 59.322 (-1.638)

-Morti 32.616 (+130)

-Dimessi/Guariti 136.720 (+2.160)

-Casi totali da inizio epidemia 228.658 (+652)



La curva epidemica nazionale segna oggi, 22 maggio, +0,28% in linea con il dato di ieri: dopo 18 giorni dal riavvio delle attività prosegue il rallentamento del contagio. I tamponi sono 75.380 (71.679 ieri) con 652 nuovi casi. Il rapporto tamponi / positivi scende a 0,86% (ieri 0,89%). I contagiati totali sono 228.658 con 59.322 infezioni in corso, 136.720 guarigioni e 32.616 deceduti (+130). In calo per il 47esimo giorno consecutivo (-45) le terapie intensive: oggi 595.



Dei 652 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 293 nuovi positivi (il 44,9% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 87 casi in Piemonte, 53 in Emilia Romagna, di 21 in Veneto, di 35 in Toscana, di 45 in Liguria e di 31 nel Lazio.



Oggi sono stati fatti 75380 tamponi (ieri 71679). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 115,6 tamponi fatti, il 0,9%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 1,1%.





Apertura domenicale negozi: Musumeci, decisione dopo confronto con categorie e sindacati

News Successiva Coronavirus, in Sicilia terzo giorno senza decessi. Sono solo 4 i positivi in più

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare