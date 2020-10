Cronaca 1432

Coronavirus, 574 contagi in Sicilia e 10 vittime in 24 ore. La curva torna a salire anche in Italia con 10.874 casi in più

Nell'isola questo è il dato più alto dall'inizio della pandemia. In Italia si registrano 89 decessi (ieri+73)

Redazione

20 Ottobre 2020 17:17

Sono 574 i casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono, e di tanto, anche i decessi: ben 10 quelli segnalati dalla Regione Sicilia. Sono stati effettuati 8131 tamponi, il dato più alto dall'inizio della pandemia. Cinque pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 77. Sono invece 617 in tutto i malati nei vari ospedali dell'Isola. Ottantasei i guariti. Sono invece 6878 quelli in isolamento domiciliare.Cresce in Italia il numero di nuovi casi di coronavirus (+10.874 contro il +9.338 di ieri) ma i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 144.737 a fronte del + 98.862 di ieri. I morti sono stati 89 (ieri +73), cresce anche la pressione sulle terapie intensive: oggi 73 in più, per un totale di 870. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Luigi Ansaloni, Gds)



