Coronavirus, il bollettino del 13 giugno: in Italia scende ancora il numero dei ricoverati

Le vittime nelle ultime 24 ore sono 55. I nuovi positivi sono 346 di cui 210 in Lombardia

Redazione

13 Giugno 2020 18:18

Dati coronavirus aggiornati alle 18 dalla protezione civile. In Italia:



-Attualmente positivi 27.485 (-1.512)

-Morti 34.301 (+78)

-Dimessi/Guariti 174.865 (+1.780)

-Casi totali da inizio epidemia 236.651 (+346)



Se l'epidemia da coronavirus è stato come salire a velocità vertiginosa verso la punta di una montagna - scrive Repubblica.it - la fase di discesa è invece lenta, lentissima, ma prosegue costante. Oggi in Italia torniamo ad avere meno di 4mila persone ricoverate per il coronavirus, di cui 220 in terapia intensiva e 3747 ricoverate con sintomi meno gravi. Nel momento più grave dell'epidemia, il 3 aprile, erano rispettivamente 4068 e quasi 29mila.

Una buona notizia insomma, meno buono il fatto che anche se il numero di nuovi positivi è inferiore a ieri rimane abbondantemente sopra le 300 unità e soprattutto ciò accade in un giorno in cui si sono fatti meno test a meno persone (oggi solo 50mila tamponi contro gli 80mila di ieri e 32mila individui testati per la prima volta - escludendo quindi i tamponi di controllo - contro 37mila ieri)



Il numero di vittime è stato pari a 55 persone nelle ultime 24 ore, anche se il totale delle vittime con coronavirus in Italia dall'inizio dell'epidemia sale di 78 casi, perché la regione Lazio ha comunicato oggi due vittime relative alle ultime ore e altre 23 vittime relative ai mesi di marzo e aprile. Nessuna vittima in Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia.



Dei 346 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 210 nuovi positivi (il 60,6% dei nuovi contagi). L'incremento di casi è di 40 unità in Piemonte, 28 in Emilia Romagna, di 13 in Veneto e di 25 nel Lazio. Nessun caso in Valle d'Aosta, Umbria, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna.

Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati fatti 49750 test (ieri 80562). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 143,8 tamponi fatti, il 0,7%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 0,5%.



