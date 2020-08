Cronaca 551

Coronavirus, altri 29 nuovi casi in Sicilia: crescono i contagi nel resto d'Italia

Preoccupa la situazione nel resto d'Italia dove continua invece a salire il numero dei contagi. Sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno

Redazione

12 Agosto 2020 17:33

Scende notevolmente il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Sicilia. Come emerge dal bollettino di oggi, 12 agosto, i nuovi casi sono 29, dato che fa salire il numero degli attualmente positivi a 562. Sono invece 3603 i casi totali nella Regione dall'inizio della pandemia.A diminuire anche il numero dei ricoveri: 43 con sintomi contro i 50 di ieri, di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 513 in isolamento domiciliare. Al contrario sale il numero dei guariti: 2757 rispetto ai 2752 registrati ieri. Rimane fermo a 284 il numero dei decessi. In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati processati 2248 tamponi.Preoccupa invece la situazione nel resto d'Italia dove continua invece a salire il numero dei contagi. Sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412 ieri. Complessivamente sono 251.713 le persone che hanno contratto il virus. In aumento il numero delle vittime: 10 in più che portano il totale a 35.225, mentre martedì l’incremento era di 6. Le regini senza nuovi casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, olter alla Provincia Autonoma di Trento - mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41).



