Coronavirus, il bollettino del 10 maggio: in Italia solo 802 nuovi positivi. Altre 165 vittime

E' il dato più basso dei deceduti dal 14 marzo. Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus

Redazione

10 Maggio 2020 18:26

Dati coronavirus protezione civile. In Italia:

-Attualmente positivi 83.324 (-1.518)

-Morti 30.560 (+165)

-Dimessi/guariti 105.186 (+2.155)

-Casi totali da inizio epidemia 219.070 (+802)



I contagiati totali dal coronavirus in Italia - vale a dire gli attualmente positivi, le vittime e i guariti - sono 219.070, con un incremento minimo di 802 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile. Sabato l'aumento era stato di 1.083. Le vittime per coronavirus in Italia sono salite a 30.560, con un incremento di 165 in un giorno. Ieri l'aumento dei morti era stato di 194 unità. Si tratta del dato più basso dei deceduti dal 14 marzo.

Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva per coronavirus in Italia: sono 1.027, 7 in meno rispetto a ieri, quando il calo era stato di 134. In Lombardia sono 348, 18 più di ieri. I pazienti guariti dal Covid 19 in Italia sono 105.186, con un incremento di 2.155 rispetto a ieri. Sabato i pazienti dimessi e guariti erano stati 4.008.

Sono 83.324 i malati di coronavirus in Italia, in calo rispetto a ieri di 1.518. Nella giornata di ieri la diminuzione era stata di 3.119.



"Siamo ormai a circa un quarto del picco (4.068 ricoveri) di alcune settimane fa - spiega il virologo Guido Silvestri della Emory University di Atlanta - ma è l'entità del calo che impressiona. Le terapie intensive si stanno davvero svuotando. Ed è importante che scenda anche il numero dei ricoveri totali. Il virus se ne sta andando, a passo veloce, e noi lo accompagniamo volentieri alla porta".

Dei 802 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 282 nuovi positivi (il 35,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 116 casi in Piemonte, 77 in Emilia Romagna, di 51 in Veneto, di 29 in Toscana, di 50 in Liguria e di 32 nel Lazio.



