Coronavirus, il bilancio in Italia del 29 aprile: ancora in calo i malati (-548). La maggior parte dei nuovi positivi sono in Lombardia

Diminuisce l'incremento delle vittime rispetto a ieri (+323, quando si erano registrati 382 morti) e i guariti sono stati 2.311 nelle ultime 24 ore

Redazione

29 Aprile 2020 18:16

Casi coronavirus aggiornati dalla protezione civile. In Italia:-Attualmente positivi 104.657 (-548)

-Morti 27.682 (+323)

-Dimessi/guariti 71.252 (+2.311)

-Casi totali da inizio epidemia 203.591 (+2.086)

Diminuisce l'incremento delle vittime rispetto a ieri (quando si erano registrati 382 morti) e i guariti continuano ad avere un incremento che porta il totale a 71.252. Il dato dei malati torna a registrare un nuovo calo. La curva epidemica che registra i contagi totali giorno su giorno segna oggi, 29 aprile, +1,0% (come il giorno precedente). Molto più alto tuttavia il numero dei tamponi elaborati: 63.826 contro i 57.272 di ieri. Scendono ancora, per il 26esimo giorno consecutivo, i pazienti in terapia intensiva. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1.795 persone, 68 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 19.210 persone, 513 meno di ieri. In isolamento domiciliare 83.652 persone (+33 rispetto a ieri). Molto bene la Lombardia: la curva epidemica cala al +1,0% (ieri +1,1%) nonostante un numero record (assoluto) di tamponi: 14.472 contro gli 8.573 del giorno precedente. I contagi totali sono 75.134, con un incremento di 786 unità. Prosegue il calo del numero dei pazienti ricoverati (-160) e di quelli in terapia intensiva (-21).

Il dato positivo di oggi: un nuovo caso ogni 30 tamponi, ma a un livello così basso. Il dato negativo di oggi: ancora più di 300 morti, 323 per la precisione. I dati sulla diffusione dell'epidemia da coronavirus oggi restano coerenti con quelli degli ultimi giorni e descrivono una lenta flessione, una lentissima discesa della tendenza del numero di morti e una netta riduzione delle persone malate in maniera grave, ricoverate in reparti standard o in terapia intensiva.

Dei 2.086 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 786 nuovi positivi (il 37,6% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 411 casi in Piemonte, 263 in Emilia Romagna, di 117 in Veneto, di 61 in Toscana, di 117 in Liguria e di 78 nel Lazio.



L'81% dei contagi avviene nelle 5 regioni più colpite, appunto Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Liguria.





