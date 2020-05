Cronaca 1495

Coronavirus, il bilancio del 2 maggio: oggi 192 vittime, ma al totale si aggiungono 282 morti di aprile

In Piemonte quasi gli stessi nuovi contagi della Lombardia. Le due regioni da sole raggiungono il 54% dei nuovi contagi

Redazione

02 Maggio 2020 18:16

Dati protezione civile aggiornati ore 18. In Italia:



-Attualmente positivi 100.704 (-239)

-Morti 28.710 (+474)

-Dimessi/Guariti 79.914 (+1.665)

-Casi totali da inizio epidemia 209.328 (+1.900)



Continua a calare il numero giornaliero di morti con il coronavirus: oggi sono infatti state registrate e comunicate dalle regioni 474 vittime, ma secondo quanto scritto da Repubblica si tratta di un dato falsato dalla comunicazione di 282 decessi extraospedalieri avvenuti già ad aprile e registrati solo oggi. Cresce quindi di 474 il totale delle vittime da coronavirus in Italia, ma il dato reale delle ultime 24 ore sarebbe in ulteriore calo rispetto a ieri e sotto le 200 unità: 192 morti.



Tutti gli indicatori continuano a muoversi nella direzione della riduzione del contagio: basso rapporto tra nuovi casi e numero di tamponi, crescita dei guariti, riduzione degli ospedalizzati.

Dei 1.900 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 533 nuovi positivi (il 28% dei nuovi contagi). Ma è molto alto, quasi pari alla Lombardia, il dato dei nuovi contagiati in Piemonte, 495 (il 26%), tra l'altro facendo solo la metà dei tamponi.



Da sole Lombardia e Piemonte fanno quindi il 54% dei nuovi contagi. Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l'incremento di casi è di 206 in Emilia Romagna, di 126 in Veneto, di 80 in Toscana, di 186 in Liguria e di 84 nel Lazio.

I guariti raggiungono quota 79.914, per un aumento in 24 ore di 1.665 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.304 persone).



Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 239 unità (ieri erano stati 608) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 1.900 (ieri 1.965).



Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 55.412 tamponi (ieri 74.208). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 29,2 tamponi fatti, il 3,4%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 2,9%.



Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è 209.328.



