Cronaca 168

Coronavirus, il bilancio del 1° maggio: in Italia oltre 78mila i guariti, 269 vittime. In calo i malati

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1578 persone, 116 meno di ieri

Redazione

01 Maggio 2020 19:33

Casi coronavirus aggiornati ore 18 dalla protezione civile. In italia:





-Attualmente positivi 100.943 (-608)





-Morti 28.236 (+269)





-Dimessi/guariti 78.249 (+2.304)





-Casi totali da inizio epidemia 207.428 (+1.965)





Primo Maggio stabile per l'epidemia di coronavirus: i nuovi dati comunicati oggi dalla protezione civile continuano a descrivere una curva discendente dell'epidemia con meno ricoverati, un numero più o meno uguale di persone in isolamento domiciliare, un incremento quotidiano di oltre duemila guariti e un calo del parterre di attualmente positivi di alcune centinaia di unità. Anche i morti delle ultime 24 sono stabili, 269 oggi contro i 285 di ieri. Cala il numero dei malati, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri. Sono scesi a 100.943, con un decremento di 608 persone (ieri erano stati -3.106 i malati rispetto al giorno precedente). I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1578 persone, 116 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17569 persone, 580 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81796 persone (+88 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 78249, per un aumento in 24 ore di 2304 unità (ieri erano state dichiarate guarite 4693 persone). Oggi sono stati fatti 74.208 tamponi (ieri 68.456). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 37,8 tamponi fatti, il 2,6%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 3,2%.







Casi coronavirus aggiornati ore 18 dalla protezione civile. In italia:





-Attualmente positivi 100.943 (-608)





-Morti 28.236 (+269)





-Dimessi/guariti 78.249 (+2.304)





-Casi totali da inizio epidemia 207.428 (+1.965)





Primo Maggio stabile per l'epidemia di coronavirus: i nuovi dati comunicati oggi dalla protezione civile continuano a descrivere una curva discendente dell'epidemia con meno ricoverati, un numero più o meno uguale di persone in isolamento domiciliare, un incremento quotidiano di oltre duemila guariti e un calo del parterre di attualmente positivi di alcune centinaia di unità. Anche i morti delle ultime 24 sono stabili, 269 oggi contro i 285 di ieri. Cala il numero dei malati, anche se il dato di oggi è in rallentamento rispetto a ieri. Sono scesi a 100.943, con un decremento di 608 persone (ieri erano stati -3.106 i malati rispetto al giorno precedente). I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 1578 persone, 116 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17569 persone, 580 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81796 persone (+88 rispetto a ieri). I guariti raggiungono quota 78249, per un aumento in 24 ore di 2304 unità (ieri erano state dichiarate guarite 4693 persone). Oggi sono stati fatti 74.208 tamponi (ieri 68.456). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 37,8 tamponi fatti, il 2,6%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 3,2%.







News Successiva Coronavirus, un nuovo ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta: proviene dalla comunità "Terra Promessa"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare