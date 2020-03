Cronaca 2090

Coronavirus. I malati a Caltanissetta sono 36: il capoluogo più colpito con un totale di 19 contagiati

Stabile il numero dei ricoverati mentre cresce di due unità, rispetto a ieri, quello dei positivi in isolamento domiciliare

Rita Cinardi

25 Marzo 2020 19:14

Consueto bollettino serale dell'Asp di Caltanissetta sulla situazione coronavirus inviato dal direttore generale Alessandro Caltagirone. Rimane costante a 13 il numero di pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive presso l’ospedale Sant’Elia. Passa da n. 2 a n. 3 il numero di pazienti ricoverati fuori provincia. Quattro invece sono ricoverati in Terapia Intensiva.

Si incrementa da n.15 a n.19 il dato dei domiciliati e positivi al test, che si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero.

Convocato il presidente dell’Ordine dei Medici, il direttore medico di Presidio, due direttori di area medica, due direttori di area chirurgica e il direttore della Anestesia e Rianimazione del Sant’Elia per un confronto sull’assetto organizzativo del Presidio Ospedaliero per affrontare l’emergenza nella sua ipotetica progressione.

Così la distribuzione comune per comune.

-Tra i nisseni il totale dei contagiati da inizio epidemia è pari a 19, di questi: 1 è ricoverato in terapia intensiva, 4 in malattie infettive, 11 in isolamento domiciliare, 2 ricoverati in presidi di altre province, 1 deceduto

-2 positivi a Gela in isolamento domiciliare

-1 deceduto fuori provincia di Mussomeli

-2 di Niscemi in isolamento domiciliare e 1 ricoverato fuori provincia

-Riesi conta 1 deceduto

-tra i sancataldesi 9 positivi, di cui 1 in terapia intensiva, 4 in malattie infettive e 4 in isolamento domiciliare

-1 positivo di Serradifalco in malattie infettive

-6 persone della provincia di Agrigento ricoverate, di cui 2 in terapia intensiva e 4 in malattie infettive



