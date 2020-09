Cronaca 815

Coronavirus, i due pazienti del Policlinico andranno al Civico e non più a Caltanissetta

Nel pomeriggio all'ospedale Civico sono stati reperiti gli 80 posti letto di degenza ordinaria previsti

Rita Cinardi

15 Settembre 2020 20:18

I pazienti del pronto soccorso del Policlinico di Palermo positivi al coronavirus che dovevano essere trasferiti in giornata a Caltanissetta, per mancanza di posti letto, saranno ricoverati al Civico. Nel pomeriggio infatti all'ospedale Civico sono stati reperiti gli 80 posti letto di degenza ordinaria previsti dal documento di programmazione che è stato trasmesso venerdì pomeriggio dall’assessorato alla Salute. Il piano della Regione al momento punta a riempire i posti letto covid di alcuni ospedali e lasciarne liberi altri. In particolare all’ospedale Cervello i posti letto di degenza ordinaria sono 60, a cui si aggiungono 12 di sub intensiva e 8 di terapia intensiva. A seguire l’Ismett con 40 posti di Terapia Intensiva e poi il Civico con 80 di degenza ordinaria e 12 di Terapia Intensiva. A Caltanissetta le persone ricoverate sono attualmente 11. Ai 5 che già occupavano il reparto di Malattie Infettive (due sono stati dichiarati guariti oggi) si aggiungono i 5 ricoverati nella notte e un paziente arrivato nel pomeriggio da Favara. Risultato positivo anche un paziente di Riesi isolato a domicilio. Guariti da Covid-19 due pazienti provenienti da fuori provincia, attualmente ricoverati presso la UOC di Malattie infettive e un paziente di Gela in isolamento domiciliare.

I pazienti del pronto soccorso del Policlinico di Palermo positivi al coronavirus che dovevano essere trasferiti in giornata a Caltanissetta, per mancanza di posti letto, saranno ricoverati al Civico. Nel pomeriggio infatti all'ospedale Civico sono stati reperiti gli 80 posti letto di degenza ordinaria previsti dal documento di programmazione che è stato trasmesso venerdì pomeriggio dall’assessorato alla Salute. Il piano della Regione al momento punta a riempire i posti letto covid di alcuni ospedali e lasciarne liberi altri. In particolare all’ospedale Cervello i posti letto di degenza ordinaria sono 60, a cui si aggiungono 12 di sub intensiva e 8 di terapia intensiva. A seguire l’Ismett con 40 posti di Terapia Intensiva e poi il Civico con 80 di degenza ordinaria e 12 di Terapia Intensiva. A Caltanissetta le persone ricoverate sono attualmente 11. Ai 5 che già occupavano il reparto di Malattie Infettive (due sono stati dichiarati guariti oggi) si aggiungono i 5 ricoverati nella notte e un paziente arrivato nel pomeriggio da Favara. Risultato positivo anche un paziente di Riesi isolato a domicilio. Guariti da Covid-19 due pazienti provenienti da fuori provincia, attualmente ricoverati presso la UOC di Malattie infettive e un paziente di Gela in isolamento domiciliare.

News Successiva Coronavirus, in Sicilia 77 nuovi positivi. Cresce ancora il numero dei ricoverati

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare