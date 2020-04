Politica 420

Coronavirus, i deputati regionali 5stelle donano due apparecchiature al "Vittorio Emanuele" di Gela

Si tratta di un defibrillatore e di un ecografo polmonare che serviranno nel reparto di Terapia Intensiva

Redazione

09 Aprile 2020 10:19

I deputati del M5S all'Ars Ketty Damante e Nuccio Di Paola hanno donato al reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Gela un defibrillatore ed un ecografo polmonare. Le apparecchiature sono state acquistate con una parte dei 200 mila euro donati nei giorni scorsi alle Asp siciliane dal gruppo parlamentare 5 stelle regionale per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Nella stessa occasione 100 mila euro erano stati donati alla Protezione Civile. L'intera somma è stata raccolta dai deputati M5S all'Ars grazie al taglio di una parte dei propri stipendi, cosa che avviene mensilmente da quando il gruppo si è costituito a palazzo dei Normanni nella passata legislatura. "In momenti difficili come questo - dicono i due deputati - è giusto che la politica vada anche oltre ai suoi compiti istituzionali nell'interesse della collettività".

