Coronavirus, i casi aumentano: sono 7.985, con un incremento di 1.598. Il paziente 1 respira da solo

Le misure di contenimento contro il coronavirus potrebbero durare a lungo perché il picco dei contagi non è dietro l'angolo

Redazione

09 Marzo 2020 19:24

Sono 463, 97 in più di ieri, i morti legati al coronavirus in Italia. Il nuovo dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nella conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 7.985 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.598 persone rispetto a ieri."Il paziente 'uno' e' stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. E' stato cioe' 'stubato' in quanto ha iniziato a respirare autonomamente". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera. Il 38enne manager dell'Unilever è ricoverato a Pavia, mentre sua moglie, incinta di 8 mesi, è tornata a casa da qualche giorno dopo essere stata ricoverata al Sacco.

Le misure di contenimento contro il coronavirus potrebbero durare a lungo perché il picco dei contagi non è dietro l'angolo: secondo una prima previsione teorica potrebbe arrivare a metà aprile in Lombardia, con ondate successive nelle altre regioni. Lo indica il modello sviluppato per la pandemia influenzale del 2009 e applicato alla Covid-19 da Stefania Salmaso, l'epidemiologa che allora era a capo del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell'Istituto superiore di sanità (Iss).

E l'emergenza in Italia ha portato anche il Tar a prendere delle misure. Nessuna udienza sarà celebrata, tranne quelle dedicate all'esame delle domande cautelari: da oggi al 22 marzo si ferma la giustizia amministrativa. Mentre dal 23 marzo al 31 maggio i vertici della giustizia amministrativa potranno predisporre misure organizzative "calibrate sull'evoluzione epidemiologica", per evitare assembramenti negli uffici giudiziari. Intanto sino al 31 maggio le udienze pubbliche saranno celebrate a porte chiuse e l'obbligo del deposito di almeno una copia del ricorso in forma cartacea sarà sospeso.

Ed è protesta nelle carceri: caos in 27 istituti penitenziari da parte dei detenuti, alcuni dei quali chiedono l'amnistia a causa dell'emergenza Coronavirus. Gravi disordini si registrano nei carceri di San Vittore a Milano e di Rebibbia a Roma.

Alitalia ha sospeso da oggi l'attività su Milano Malpensa - La compagnia operava tre collegamenti: con le Maldive, Paese che ha chiuso i voli provenienti dall'Italia lo scorso 6 marzo; con Tokyo, volo già cancellato nei giorni scorsi; e con New York, entrambi operati comunque da Roma Fiumicino. In un comunicato, la compagnia spiega come la decisione si aggiunga "alle razionalizzazioni già effettuate nei giorni scorsi per il calo dei passeggeri dovuto alle misure restrittive e alla minore propensione agli spostamenti".

Da Linate oggi 26 voli Alitalia, prima del virus erano 204 - Una delle compagnie che più hanno ridotto i voli in partenza e arrivo all'aeroporto di Milano Linate è Alitalia, compagnia che ha la sua base strategica proprio nello scalo cittadino. Ad oggi in partenza dall'hub cittadino per Alitalia sono rimasti, in totale, 26 voli. Prima dell'emergenza Coronavirus erano 204: una riduzione e razionalizzazione progressiva avviata già a fine febbraio con i primi casi italiani di Covid 19, a cui hanno fatto seguito restrizioni governative di altri Paesi, un calo di prenotazioni e in ultimo le ordinanze precauzionali del governo italiano. In particolare, da Linate Alitalia ha cancellato tutte le destinazioni internazionali ('dirottate' su Roma Fiumicino), e sono al momento confermati 2 voli al giorno andata - ritorno per Londra, Alghero, Cagliari, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Palermo, Catania, Napoli, Perugia e 3 voli andata - ritorno per Roma. Alitalia ha sospeso da oggi l'attività su Milano Malpensa, subito dopo l'arrivo del volo da New York AZ605, con atterraggio previsto alle 10.40.





