Coronavirus, i casi accertati in Sicilia sono tre: negativi gli altri turisti della comitiva di Bergamo

Realizzate stanze a pressione negative per aumentare il numero dei posti (attualmente sono 64 in Sicilia) per malattie infettive

26 Febbraio 2020 12:50

Tre casi di coronavirus accertati a Palermo. Ma per fortuna non ci sono altri contagi. Gli altri turisti della comitiva bergamasca e il personale dell'hotel sono negativi. Intanto negli ospedali sono state sistemate tende da campo per il primo triage dei pazienti che manifestano sintomi influenzali, per evitare il passaggio nei pronto soccorso. Realizzate stanze a pressione negative per aumentare il numero dei posti (attualmente sono 64 in Sicilia) per malattie infettive. Il Comune fa inoltre sapere che, secondo quanto previsto dalle linee guida nazionali, non è prevista alcuna interruzione delle manifestazioni pubbliche né la chiusura dei monumenti.



