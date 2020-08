Cronaca 2242

Coronavirus, grave una ragazza di Palermo rientrata da Malta: è in terapia intensiva

La Regione intanto vorrebbe estendere la quarantena obbligatoria anche per chi proviene dalla Croazia

Redazione

15 Agosto 2020 08:45

Si sono aggravate le condizioni di salute di una ragazza di Palermo risultata positiva al Coronavirus giovedì scorso dopo essere ritornata da un viaggio a Malta. La giovane, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, è finita in Rianimazione all’ospedale Cervello.La Regione intanto vorrebbe estendere la quarantena obbligatoria, già prevista nell’ultima ordinanza di Musumeci per gli arrivi da La Valletta, Grecia e Spagna, anche su chi proviene dalla Croazia. Ad annunciarlo è stato ieri l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza.

