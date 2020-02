Salute 846

Coronavirus, grave 38enne italiano ricoverato nel Lodigiano: contagiata pure la moglie e un'altra persona

L'uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell'ospedale si Codogno. Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti

Redazione

21 Febbraio 2020 09:50

Coronavirus in Italia. Ad averlo contratto è un trentottenne ricoverato all'ospedale di Codogno, nel Lodigiano. Ma si è poi appreso che avrebbe contagiato anche la moglie e un'altra persona che si è presentata spontaneamente in un ospedale con sintomi di polmonite e che avrebbe avuto dei contatti con lui. "Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità", ha detto l'assessore al Welfare della Regione Giulio Gallera. L'uomo sarebbe andato a cena con un amico che tornava dalla Cina. Attualmente è in prognosi riservata, con insufficienza respiratoria, le sue condizioni sono ritenute molto gravi.L'uomo si è presentato giovedì al pronto soccorso dell'ospedale si Codogno. Al momento le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti.

"Sono stati già effettuati tutti gli accertamenti diagnostici necessari sui medici, gli infermieri e i pazienti dell'ospedale di Codogno (Lodi) dove si è presentato un paziente poi riscontrato positivo al coronavirus. Abbiamo tutti i tamponi già pronti", ha detto l'assessore alla Sanità. Il pronto soccorso era già stato chiuso a scopo precauzionale. "I reparti interessati dagli accertamenti sono anche la terapia intensiva e la medicina interna - ha aggiunto Gallera - mentre gli altri funzionano normalmente".(Gds.it)



