Politica 565

Coronavirus, gli hotspot entro domani saranno svuotati: migranti trasferiti in strutture fuori dall'isola

Lo prevede l’ordinanza firmata nella notte dal Governatore siciliano Nello Musumeci. L'ordinanza è stata firmata questa notte

Redazione

23 Agosto 2020 11:37

"L'ordinanza è stata pubblicata questa notte. Oggi verrà notificata a tutte le prefetture dell’Isola e al governo nazionale. La Sicilia non può essere invasa, mentre l’Europa si gira dall’altro lato e il governo non attiva alcun respingimento. Entro le 24 di domani tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro di accoglienza della Sicilia dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall’isola". Lo prevede l’ordinanza firmata nella notte dal Governatore siciliano Nello Musumeci.L'annuncio su Facebook del presidente conferma che questa notte è arrivata dalla Regione l’ordinanza con cui si dispone lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza esistenti.

"Le regole europee e nazionali sono state stracciate. L’Europa fa finta di niente e il governo nazionale ha deciso -malgrado i nostri appelli - di non attuare i decreti vigenti e di non chiudere i porti, come invece ha fatto lo scorso anno con il decreto interministeriale Interno-Difesa-Trasporti. C'è una colpevole sottovalutazione del fenomeno senza precedenti. E non capiscono quanto stia crescendo la tensione".

"Vogliono far diventare razzisti i siciliani, che sono il popolo più accogliente di tutto il mondo? Adesso se vogliono a Roma impugnino pure la mia ordinanza. Basta: abbiamo avuto fin troppo rispetto istituzionale su questa emergenza, ricambiato da silenzi, indifferenza e omissioni", aveva detto ieri il governatore.



