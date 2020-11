Attualita 185

Coronavirus, Giudice (Cgil): "A Gela le restrizioni funzionano. Bisogna continuare su questa strada"

La Cgil torna a ribadire che fino a quando la curva dei contagi non si fermerà, le vie e piazze più affollate dovranno rimanere chiuse

Redazione

22 Novembre 2020 12:35

"Finalmente ciò che la CGIL sostiene da settimane si è realizzato, gli effetti sono evidenti e dobbiamo augurarci che gli stessi abbiano un effetto sulla curva epidemiologica che ad oggi non segna un passo indietro, certo è troppo presto per dirlo". E'quanto afferma in una nota il segretario generale della Cgil Caltanissetta, Ignazio Giudice. Si certo l'OMS (organizzazione mondiale sanità) dichiara che il 95% dei contagi si evita con il corretto uso della mascherina e questo potrebbe evitare i lockdown sia a livello nazionale che, ovviamente, a livello locale.

Proporre fa parte del nostro ruolo, non è fare polemica ma insistere sul buon senso, si poteva far prima, non saremmo arrivati a 600 che presto saranno 1000 (i contagiati) ci sarà pure una spiegazione del perchè molti cittadini disertato l'esame del tampone, per mille "ragioni" tutte molto spericolate.

Prendiamo atto degli effetti delle ordinanze e insistiamo nel ribadire che finché non arretra in numero significativo la robustezza dei contagiati le vie e le piazze più affollate devono restare chiuse. Farei una riflessione diversa su alcune vie come la farei sulle scuole dato che mi pare una contraddizione avere le Chiese aperte e il resto chiuso lo affermo con il rispetto di tutte le religioni e guardando il tasso dei contagiati nelle scuole pari al 3, 2% dato che i bambini sono i più ordinati e disciplinati.





