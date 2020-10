Salute 217

Coronavirus, Galli: "Misure drastiche se non cambia il trend in 20 giorni. Bisognava intervenire due settimane fa"

Il direttore di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ha detto che gli interventi non si possono rimandare nemmeno di un minuto

Redazione

23 Ottobre 2020 07:59

Se la tendenza non viene invertita nei prossimi 15-20 giorni è molto probabile che saranno necessari poi interventi molto più drastici. È aritmetica più che scienza" ma un "nuovo lockdown generalizzato sarebbe un intervento della disperazione e indice del fallimento di altre azioni di contenimento". Così Massimo Galli, direttore Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano e professore all'Università Statale, durante la trasmissione Agorà, su Rai3. "Gli interventi non si possono rimandare nemmeno di un minuto e andavano messi in campo due settimane fa".

