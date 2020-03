Cronaca 229

Coronavirus, furto di 350 mascherine all'ospedale Piemonte di Messina

Al furto stanno lavorando i carabinieri della stazione di Camaro con i colleghi del Reparto operativo

Redazione

10 Marzo 2020 11:25

Furto di 350 mascherine contro il coronavirus all'ospedale Piemonte di Messina. Qualcuno ha pensato bene, nella notte, di entrare in uno dei depositi dell'ospedale in un momento in cui il regime di sorveglianza era scoperto.Al furto stanno lavorando i carabinieri della stazione di Camaro con i colleghi del Reparto operativo. L'accaparramento e la vendita a prezzi esorbitanti di queste protezioni è al centro di varie inchieste in varie parti d'Italia. Fino a questa mattina è scattata una perquisizione in 30 società di 22 comuni della provincia di Bari. (Gds.it)



Coronavirus, seguivano corteo funebre: a Porto Empedocle 48 denunciati dai carabinieri

Coronavirus, Malta e Marocco sospendono i voli da e per l'Italia

