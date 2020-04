Politica 90

Coronavirus, Forza Italia plaude per l'aiuto della Regione agli studenti universitari fuori sede

Ad esprimere soddisfazione il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia, Andrea Mineo: "Intervento importantissimo"

Redazione

09 Aprile 2020 20:01

“L'operato del Governo regionale nella gestione dell’emergenza sanitaria è encomiabile. Accanto alla gestione coronavirus c'è grande attenzione per le pesanti difficoltà economiche che si sono abbattute sulle famiglie e le imprese, e i provvedimenti dell’esecutivo regionale vanno nella direzione di dare un aiuto concreto”.

Così in una nota il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia, Andrea Mineo che aggiunge: “Parallelamente esprimiamo il nostro apprezzamento per la previsione di forme di aiuto nei confronti delle famiglie degli studenti universitari siciliani che risponde a una proposta che il Movimento giovanile di Forza Italia aveva avanzato e che era entrata fra le proposte sottoposte al Governo Regionale. Ringrazio il Governatore Musumeci e tutta la compagine governativa per questo importantissimo intervento nonché il nostro gruppo parlamentare in Assemblea regionale”.



