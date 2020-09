Cronaca 1519

Coronavirus, focolaio tra Taormina e Giardini Naxos: 14 giovani risulterebbero positivi

Sembra che il numero sia destinato a crescere. Verifiche a tappeto sono state avviate dall'Asp di Messina

Redazione

02 Settembre 2020 16:30

Focolaio di Coronavirus tra Taormina e Giardini Naxos dove, complessivamente, almeno 14 persone risulterebbero positive al Covid-19. Si segnalano sei casi a Taormina e otto a Giardini, ma è un dato, a quanto pare, destinato a crescere.Si tratta nella quasi totalità di giovani che sono risultati positivi agli accertamenti ai quali sono stati sottoposti dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina. Sono in corso le verifiche da parte delle autorità sanitarie con diversi altri tamponi per verificare possibili ulteriori casi.Nella mattinata c'è stato anche un confronto tra i sindaci Nello Lo Turco (Giardini Naxos) e Mario Bolognari (Taormina) per fare il punto della situazione. Non trovano conferme alcune voci che ipotizzano il rischio di una zona rossa nel primo polo turistico siciliano, con gli amministratori che al momento escludono questo scenario.



Focolaio di Coronavirus tra Taormina e Giardini Naxos dove, complessivamente, almeno 14 persone risulterebbero positive al Covid-19. Si segnalano sei casi a Taormina e otto a Giardini, ma è un dato, a quanto pare, destinato a crescere.Si tratta nella quasi totalità di giovani che sono risultati positivi agli accertamenti ai quali sono stati sottoposti dall’Azienda sanitaria provinciale di Messina. Sono in corso le verifiche da parte delle autorità sanitarie con diversi altri tamponi per verificare possibili ulteriori casi.Nella mattinata c'è stato anche un confronto tra i sindaci Nello Lo Turco (Giardini Naxos) e Mario Bolognari (Taormina) per fare il punto della situazione. Non trovano conferme alcune voci che ipotizzano il rischio di una zona rossa nel primo polo turistico siciliano, con gli amministratori che al momento escludono questo scenario.



Task force Regione a Lampedusa, Musumeci: "Su hotspot avevamo ragione"

News Successiva La Libia sequestra due pescherecci siciliani, 18 marinai portati a Bengasi: ore di ansia per le famiglie

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare