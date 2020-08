Attualita 969

Coronavirus, focolaio in un resort: 21 positivi dopo aver effettuato i primi 300 tamponi

E' successo in una struttura di lusso di Santo Stefano, nell'arcipelago di La Maddalena, in Sardegna

Redazione

19 Agosto 2020 16:09

Sono 21 i casi di positività al Covid-19 sui primi 300 tamponi già processati tra i 470 effettuati nel resort di Santo Stefano, nell'arcipelago di La Maddalena, in seguito all'allerta scattata dopo il contagio di un lavoratore stagionale della struttura alberghiera. Turisti e personale sono costretti a non muoversi dal resort in attesa degli esiti definitivi dei test, previsti dopo le 14. I controlli molecolari hanno permesso di accelerare le operazioni di screening, processando i tamponi a grandi blocchi.

