Attualita 857

Coronavirus, Flp Giustizia: chiesta la chiusura degli uffici giudiziari di Caltanissetta, Gela e Enna

Il sindacato chiede in subordine interventi immediati per una maggiore tutela della salute dei lavoratori

Redazione

16 Ottobre 2020 10:17

La F.L.P. segnala l'elevata preoccupazione dei lavoratori, e delle lavoratrici, degli Uffici Giudiziari del palazzo di giustizia di Caltanissetta per il riscontrato e accertato contagio SARS 2 di una collega della Corte d'Appelo.Sicuramente apprezzabili gli sforzi effettuati dall'Amministrazione a dalla Direzione A.S.P. per far effettuare nella stessa giornata la sanificazione dei piani in cui la collega aveva effettuato servizio ma la stessa non può ritenersi sufficiente per la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici, delle famiglie e popolazione tutta.

La divulgazioni di notizie recentemente comunicate dagli enti nazionali tramite mass-media dimostrano che purtroppo i casi di contagio sono in fortissima ascesa e lo stato d'allarme è ritornato elevato.

chiede la totale chiusura degli Uffici Giudiziari del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta fino al cessato allarme o quanto meno per almeno 10 giorni (periodo che, bene o male, sembrerebbe essere necessario per accertare ulteriori contagi tra i colleghi e colleghe che hanno potuto avere contatti con la collega infetta e/o aree che la stessa ha potuto involontariamente infettare). In subordine di limitare più possibile la presenza fisica dei lavoratori grazie all'utilizzo dei presidi per svolgere le attività indifferibili/indispensabili (magari fornendo agli stessi le mascherine FFP2 per essere più sicuri) e un maggiore utilizzo del lavoro agile per almeno il 50% dei lavoratori e lavoratrici (con precedenza ai lavoratori con problematiche di salute e/o che assistono a familiari con L.104/92).





La F.L.P. segnala l'elevata preoccupazione dei lavoratori, e delle lavoratrici, degli Uffici Giudiziari del palazzo di giustizia di Caltanissetta per il riscontrato e accertato contagio SARS 2 di una collega della Corte d'Appelo.Sicuramente apprezzabili gli sforzi effettuati dall'Amministrazione a dalla Direzione A.S.P. per far effettuare nella stessa giornata la sanificazione dei piani in cui la collega aveva effettuato servizio ma la stessa non può ritenersi sufficiente per la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici, delle famiglie e popolazione tutta.

La divulgazioni di notizie recentemente comunicate dagli enti nazionali tramite mass-media dimostrano che purtroppo i casi di contagio sono in fortissima ascesa e lo stato d'allarme è ritornato elevato.

chiede la totale chiusura degli Uffici Giudiziari del Palazzo di Giustizia di Caltanissetta fino al cessato allarme o quanto meno per almeno 10 giorni (periodo che, bene o male, sembrerebbe essere necessario per accertare ulteriori contagi tra i colleghi e colleghe che hanno potuto avere contatti con la collega infetta e/o aree che la stessa ha potuto involontariamente infettare). In subordine di limitare più possibile la presenza fisica dei lavoratori grazie all'utilizzo dei presidi per svolgere le attività indifferibili/indispensabili (magari fornendo agli stessi le mascherine FFP2 per essere più sicuri) e un maggiore utilizzo del lavoro agile per almeno il 50% dei lavoratori e lavoratrici (con precedenza ai lavoratori con problematiche di salute e/o che assistono a familiari con L.104/92).





Coronavirus, in Sicilia si cercano operatori sanitari: avviso pubblico per assegnare 40 incarichi

News Successiva Vino, promozione sui mercati esteri: dalla Regione 8 milioni di euro per le aziende vitivinicole

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare