Coronavirus, fermato dalla polizia: "Sono andato dall'amante". Denunciato

L'amore ai tempi del coronavirus non è una necessità essenziale

21 Marzo 2020 09:01

L'amore ai tempi del colera è una meravigliosa epopea di Gabriel Garcia Marquez. L'amore ai tempi del coronavirus invece può ridursi a una storiella da raccontare agli amici o una semplice nota di controlli delle forze dell'ordine. Così ieri sera, verso le 21, una pattuglia della squadra volante in servizio di controllo del territorio per l'emergenza coronavirus a La Spezia ha fermato un 42enne straniero ma residente in città.



Ai poliziotti, che chiedevano l'autocertificazione per essere lontano da casa, ha dovuto dichiarare, obtorto collo, che stava rientrando proprio allora nella sua dimora ma dopo essersi recato da un'amica, con cui ha confessato ha una relazione clandestina. È stato denunciato in stato di libertà per violazione dell'articolo 650 del codice penale, perché uscito senza giustificato motivo. L'amore ai tempi del coronavirus non è una necessità essenziale.

