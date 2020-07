Salute 297

Coronavirus, Fauci non esclude il vaccino tra ottobre e novembre ma potrebbe arrivare anche prima

Il direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive statunitense, in una call con la stampa specializzata, non ha escluso la cosiddetta 'October Surprise'

Redazione

27 Luglio 2020 22:54

Il virologo americano Anthony Fauci non esclude che un vaccino anti Covid-19 possa essere pronto entro ottobre o, più probabilmente, entro novembre.Il direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive statunitense, in una call con la stampa specializzata, non ha dunque escluso la cosiddetta 'October Surprise' nel giorno della notizia dell’avvio della 'fase 3' della sperimentazione del vaccino sviluppato dall’azienda Usa Moderna.«L'approvazione a ottobre è possibile - ha affermato - probabilmente a novembre, ma potrebbe arrivare anche prima».



