Coronavirus, falsi infermieri a Caltanissetta nelle abitazioni degli anziani: è una truffa

Con la scusa di dover effettuare test gratuiti a domicilio, alcuni falsi infermieri riescono ad introdursi nelle abitazioni degli anziani

Redazione

25 Febbraio 2020 09:41

Falsi infermieri approfittano del coronavirus per truffare e depredare sempllci cittadini, soprattutto anziani. Truffatori senza scrupoli, infatti – ha reso noto la Questura – asseriscono di essere stati inviati da enti sanitari (in particolare della Croce rossa) o altre Istituzioni per sanificare la casa e/o le banconote, fingendosi operatori incaricati di effettuare test gratuiti per coronavirus: una volta entrati nelle abitazioni, ne approfittano per sottrarre denaro e gioielli alle vittime, quest’ultime solitamente anziani ovvero persone solitamente non in grado di difendersi "Il modus operandi - proseguono le autorità di polizia - è solitamente il seguente: vestiti da paramedici, con la classica divisa del soccorritore, si presentano presso le abitazioni che sanno essere abitate soprattutto da anziani e, dopo essersi presentati come operatori sanitari incaricati di effettuare i prelievi per effettuare il test da coronavirus, ovvero per sanificare l’ambiente, chiedono di poter entrare in casa"





