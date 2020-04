Cronaca 706

Coronavirus, era in attesa dell'esito del tampone ma voleva imbarcarsi su un volo per Roma: denunciato un cinquantenne

L'uomo aveva fretta di tornare al Nord per andare a lavorare. E' stato denunciato per inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva

Redazione

24 Aprile 2020 11:36

Nonostante fosse un soggetto a rischio e ancora fosse in attesa del tampone per verificare se fosse affetto da coronavirus aveva deciso di tornare al Nord su un volo in partenza da Catania per Roma. Una follia che a F.A. 50 anni della provincia di Siracusa è costata una denuncia alla Procura di Catania per inosservanza di un ordine dato per impedire la diffusione di una malattia infettiva. Infatti, F.A. nonostante fosse in attesa dell’esito del tampone per accertare se fosse affetto da Covid 19, e pur non avendo ancora ricevuto l’esito, era partito da Siracusa intenzionato a raggiungere il Nord Italia per riprendere la propria attività lavorativa.L’uomo dopo essere stato sottoposto al controllo sanitario in aeroporto da l personale USMAF, è stato ulteriormente poi invitato a fare rientro a casa indossando la mascherina e rimanendo in autoisolamento domiciliare, sino all’esito del tampone ed in attesa di eventuali ulteriori prescrizioni disposte dall’ASP competente.



