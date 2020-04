Attualita 365

Coronavirus, De Luca: "Numero e controlli mai garantiti nello stretto di Messina dalle ordinanze di Musumeci"

Questa mattina 52 auto hanno attraversato lo stretto di cui 7 senza autorizzazione e 229 pedoni

Redazione

08 Aprile 2020 16:11

Questa mattina ha preso ufficialmente avvio la piattaforma “Si passa a condizione” e sono stati eseguiti i primi controlli che hanno dato esiti assolutamente convincenti. Agli sbarchi della Caronte&Tourist sono stati registrati i seguenti dati:

Traghetto ore 6:30 - 23 auto, 17 viaggiatori (3 senza richiesta preventiva) e 6 Pendolari (tutti con richiesta preventiva ed esito positivo); 77 pedoni tutti pendolari di cui 5 senza autorizzazione preventiva e 3 con richiesta effettuata ma non completata.

Traghetto ore 8:20 - 29 auto, 15 viaggiatori (3 senza richiesta preventiva) e 14 Pendolari (1 senza richiesta preventiva); 82 pedoni, 80 pendolari di cui 7 senza autorizzazione preventiva e 2 visitatori (1 lavoratore a chiamata e 1 paziente per dialisi) senza richiesta preventiva.Mezzo veloce BluJet ore 8:15 - 70 passeggeri tutti pendolari di cui 7 senza richiesta preventiva.

I dati dell’attraversamento dello Stretto della mattina dell’8 aprile 2020 è il seguente:

52 auto con 32 viaggiatori (6 senza autorizzazione preventiva) dei quali 20 Pendolari (1 senza autorizzazione preventiva); 229 pedoni, dei quali 227 pendolari (22 senza autorizzazione preventiva e 2 viaggiatori senza autorizzazione preventiva).

Il totale generale è dunque il seguente: 52 auto di cui 7 senza autorizzazione preventiva (13,4%)

229 pedoni di cui 24 senza autorizzazione preventiva (10,4%). Per tutti coloro che non avevano effettuato la registrazione preventiva si è proceduto a dare assistenza tecnica e fare compilare la scheda tramite applicazione web.



