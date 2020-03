Attualita 263

Coronavirus e raccolta differenziata: se si è positivi o in quarantena le regole per lo smaltimento non si rispettano

Tutte le frazioni (plastica, vetro, carta, umido, metallo e residuo secco) vanno conferite in modo indifferenziato

Redazione

17 Marzo 2020 19:59

Fronteggiare il diffondersi del Coronavirus anche attraverso il corretto conferimento dei rifiuti specie per i casi di positività o quarantena obbligatoria. Dusty fa proprie le regole messe a punto dall’Istituto Superiore di Sanità, indicando come smaltire i rifiuti infetti.Se si è POSITIVI e/o in QUARANTENA OBBLIGATORIA

Non si rispettano le regole della raccolta differenziata:

Tutte le frazioni (plastica, vetro, carta, umido, metallo e residuo secco) vanno conferite in modo indifferenziato;

Utilizzare 2 o 3 sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata;

Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso utilizzati, vanno gettati nello stesso sacco della raccolta indifferenziata (frazione secca);

Indossare guanti monouso per chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani e utilizzare dei lacci di chiusura o nastro adesivo;

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (2 o 3 sacchi possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). A fine operazione lavare subito le mani;

Il sacchetto va smaltito nella frazione secca (indifferenziata);

Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchi della raccolta differenziata.

Se NON SI È POSITIVI al tampone e/o se NON SI È IN QUARANTENA

La raccolta differenziata non subisce modifiche, segue le consuete modalità come da calendario settimanale.



