Coronavirus, è possibile contagiarsi più volte: lo rivela uno studio condotto ad Hong Kong

La scoperta potrebbe rappresentare una battuta d’arresto per chi basa la propria strategia contro la pandemia sulla presunta immunità

Redazione

25 Agosto 2020 10:12

E’ ufficiale: è possibile essere contagiati più volte dal Covid-19. Il primo caso documentato dall’Università di Hong Kong riguarda un 33enne dell’ex colonia britannica.Era stato dimesso dopo essere stato curato dal virus ad aprile, ma all’inizio di questo mese è risultato nuovamente positivo al ritorno dalla Spagna, secondo quanto ha riportato la televisione pubblica locale Rthk. Secondo le autorità sanitarie della città, inizialmente si pensava che l’uomo potesse essere un «portatore persistente» di Sars-Cov-2, il virus causa della pandemia di Covid-19, e mantenere l’agente infettivo nel suo corpo dalla sua precedente malattia. Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Hong Kong affermano che le sequenze genetiche dei ceppi virali contratti dall’uomo in aprile e agosto sono «chiaramente diverse».

La scoperta potrebbe rappresentare una battuta d’arresto per chi basa la propria strategia contro la pandemia sulla presunta immunità che si ottiene dopo aver sconfitto la malattia. «Molti credono che i guariti dal Covid-19 abbiano l’immunità contro nuovi contagi perchè la maggior parte ha sviluppato una risposta basata sugli anticorpi neutralizzanti riscontrati nel siero», osserva lo studio dell’Università di Hong Kong.

I ricercatori ricordano che «ci sono prove che alcuni pazienti hanno livelli decrescenti di anticorpi dopo pochi mesi». Lo studio è stato accettato dalla rivista medica «Clinical Infectious Diseases», pubblicata dall’Università di Oxford. Secondo gli esperti dell’ateneo di Hong Kong, il «Sars-Cov-2 potrebbe persistere nella popolazione umana, come nel caso di altri comuni coronavirus associati al raffreddore, anche se i pazienti hanno acquisito l’immunità post contagio». Pertanto, raccomandano che i guariti dal Covid continuino a indossare mascherine e rispettare il distanziamento sociale. Allo stesso modo, l’assenza di un’immunità naturale di lunga durata implicherebbe che i guariti non debbano evitare di sottoporsi alla vaccinazione una volta scoperto un vaccino efficace: «Poichè l’immunità può essere di breve durata, dovrebbe anche essere considerata vaccinazione per coloro che sono stati contagiati». A metà luglio, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva espresso la speranza che coloro che sono guariti dal Covid-19 mantengano un certo grado di immunità per diversi mesi.



