Coronavirus, è morto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta l'ex dirigente amministrativo dell'Asp Alfio Reale

Le sue condizioni si sono rivelate gravi fin da subito ed era stato intubato

Rita Cinardi

10 Novembre 2020 09:41

E' morto nella notte al reparto di Rianimazione Covid-19 all'età di 71 anni Alfio Reale, ex dirigente amministrativo dell'Asp. L'uomo, molto conosciuto in città, anche per il suo impegno nel Rotary, era ricoverato dal 25 ottobre. Reale, il cui ultimo incarico era stato quello di direttore amministrativo dell'ospedale "Maddalena Raimondi" di San Cataldo, era arrivato al Sant'Elia con una grave polmonite bilaterale da Covid-19. Le sue condizioni si sono rivelate gravi fin da subito ed era stato intubato. Purtroppo nella notte è deceduto. Altri familiari, risultati positivi al Covid al momento sono ricoverati al Sant'Elia.

