Coronavirus, è morta a 89 anni Lucia Bosè: la "ragazza di piazza di Spagna" fu Miss Italia nel 1947

Insieme a Sophia Loren, Gina Lollobrigida si conquistò, grazie alle sue forme, l'etichetta, allora era un complimento oggi suona un termine superato, di "maggiorata"

Redazione

23 Marzo 2020 15:21

È stata Miss Italia del '47, la "ragazza di piazza di Spagna", moglie del torero Dominguin, madre di Miguel che scelse il cognome della mamma per la sua carriera di cantante. Lucia Bosé è morta a 89 anni per coronavirus, una vita dedicata allo spettacolo, al cinema sotto la direzione di registi come Antonioni, Fellini, Emmer, i fratelli Taviani.Insieme a Sophia Loren, Gina Lollobrigida si conquistò, grazie alle sue forme, l'etichetta, allora era un complimento oggi suona un termine superato, di "maggiorata". L'inizio per Lucia Bosé è grazie a Luchino Visconti che la scopre dentro una pasticceria, lontani infatti erano per Lucia Borloni nata a Milano il 28 gennaio 1931 i sogni del cinema. Lucia nasce come semplice commessa, ma a sedici anni è una ragazza che non passa inosservata, ma poi l'incontro con il grande maestro e la vittoria a Miss Italia nel '47 a Stresa, nella sua stessa edizione c'erano anche Gianna Maria Canale, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano e Eleonora Rossi Drago, la traghettano direttamente nel mondo dello spettacolo. (Repubblica.it)





