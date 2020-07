Politica 234

Coronavirus e migranti, l'attacco di Musumeci: "Roma vuole un campo di concentramento in Sicilia"

Secondo quanto dichiarato dal governatore della Sicilia il governo nazionale avrebbe ordinato di allestire una tendopoli nel catanese

31 Luglio 2020 16:52

«Il governo nazionale ha ordinato di allestire una tendopoli per centinaia di migranti nelle campagne tra Vizzini e Militello in Val di Catania. Il governo della Regione siciliana è totalmente contrario. Forse qualcuno a Roma, al posto di arrossire per l’incapacità manifestata nell’adottare un piano organico sull'immigrazione durante l’emergenza Covid, pensa di poter continuare a trattarci da campo profughi d’Europa.Pensare a una sorta di campo di concentramento per centinaia e centinaia di persone, in tempo di epidemia, significa essere semplicemente irresponsabili».

Lo dice il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che aggiunge: «Avevo detto che siamo e saremo contrari al ritorno del business dell’immigrazione e delle facili illusioni per disoccupati disperati. Il ministro dell’Interno intervenga: di tendopoli e di affaristi la Sicilia non vuole più sentirne».



