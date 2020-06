Cronaca 1289

Coronavirus, dura poco la festa per i casi zero in Sicilia: a Caltanissetta 2 nuovi positivi e un paziente si ripositivizza

Si tratta di una donna di Niscemi ricoverata a Gela, un nisseno che si è ripositivizzato e un operatore del 118 di Mussomeli

Rita Cinardi

01 Giugno 2020 20:50

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone per aggiornare sulla situazione Covid-19 in provincia. E' durata poco la festa per i casi zero nella Regione. In serata, infatti, sono arrivati i risultati di 3 tamponi positivi in provincia. Si tratta di una donna di Niscemi ricoverata nell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'ospedale "Vittorio Emanuele" di Gela, un paziente in isolamento domiciliare a Mussomeli (contatto stretto di un paziente positivo, entrambi operatori del 118) e un paziente nisseno che era risultato negativo al tampone e si è ripositivizzato. Per riepilogare i casi totali da inizio epidemia nella nostra provincia sono 192. Di questi attualmente 4 sono i pazienti ricoverati in Malattie Infettive, 13 si trovano in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o senza sintomi), 160 i pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Nella nostra provincia risultano guarite l'85% delle persone positive e non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile. Inoltre la terapia intensiva dedicata al Covid-19 è ormai chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente. Per il prossimo aggiornamento sulla provincia di Caltanissetta appuntamento domani sera sul nostro giornale.

