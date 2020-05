Cronaca 4305

Coronavirus, un nuovo ricoverato al Sant'Elia di Caltanissetta: proviene dalla comunità "Terra Promessa"

A San Cataldo inoltre sono aumentati di 2 i pazienti positivi in isolamento domiciliare. Dimessi altri 2 pazienti

Rita Cinardi

01 Maggio 2020 19:04

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore il dato dei pazienti in quarantena si incrementa di due unità a San Cataldo riconducibili ad un focolaio già noto. Il dato dei ricoverati si incrementa di 2 unità: a Caltanissetta un ospite di "Terra Promessa" ed a Gela il paziente della RSA e residente a Niscemi. Il manager ha fatto presente che nella comunità "Terra Promessa" sono stati fatti tamponi a personale e ospiti e attualmente non risultano criticità. Dimessi 2 pazienti guariti clinicamente provenienti dalla provincia di Agrigento. Uno è tornato a casa e l'altro permane momentaneamente nella Rsa dell'Asp di via Luigi Monaco. A Caltanissetta i casi totali da inizio epidemia sono 163. Di questi, 16 sono attualmente ricoverati in Malattie Infettive, 74 sono in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in presidi di altre province, 53 i guarti, 13 i deceduti in ospedali della provincia e 2 fuori provincia. Appuntamento domani con nuovi aggiornamenti sul nostro giornale.

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore il dato dei pazienti in quarantena si incrementa di due unità a San Cataldo riconducibili ad un focolaio già noto. Il dato dei ricoverati si incrementa di 2 unità: a Caltanissetta un ospite di "Terra Promessa" ed a Gela il paziente della RSA e residente a Niscemi. Il manager ha fatto presente che nella comunità "Terra Promessa" sono stati fatti tamponi a personale e ospiti e attualmente non risultano criticità. Dimessi 2 pazienti guariti clinicamente provenienti dalla provincia di Agrigento. Uno è tornato a casa e l'altro permane momentaneamente nella Rsa dell'Asp di via Luigi Monaco. A Caltanissetta i casi totali da inizio epidemia sono 163. Di questi, 16 sono attualmente ricoverati in Malattie Infettive, 74 sono in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in presidi di altre province, 53 i guarti, 13 i deceduti in ospedali della provincia e 2 fuori provincia. Appuntamento domani con nuovi aggiornamenti sul nostro giornale.

Coronavirus, il bilancio del 1° maggio: in Italia oltre 78mila i guariti, 269 vittime. In calo i malati

News Successiva Coronavirus, in Sicilia sempre meno ricoveri (-15) e più guariti (+12). Ora i malati sono 2.171 (+14)

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare